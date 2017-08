Voormalige uitbaters weigeren dierenasiel in Zemst te verlaten

De uitbaters van het asiel blijven het betreuren dat de gemeente de samenwerking heeft stopgezet. Volgens Zemst voerde de vzw echter een wanbeleid en werden er te weinig dieren opgevangen. Om die reden werd begin dit jaar al de huurovereenkomst met de VZW Dierenbescherming Zemst stopgezet.

Het gros van de dieren, met uitzondering van enkele katten, kreeg intussen een nieuw onderkomen. Maar de uitbaters zelf weigeren te vertrekken, ook al moesten ze vandaag in principe de gebouwen verlaten hebben. Dierenbescherming Zemst eist namelijk een opzegvergoeding omdat de vzw zelf ook fors geïnvesteerd heeft in het asiel. De gemeente Zemst neemt dit in overweging. “Ik sluit niet uit dat we elkaar daarin kunnen vinden. Maar dan moeten we een schatting maken van welke investeringen de uitbaters geleverd hebben. Maar misschien raken we daar wel uit. We zijn allemaal verstandige mensen”, reageert burgemeester Bart Coopman (CD&V).

Intussen is de gemeente Zemst samen met intercommunale IGEMO op zoek naar een nieuwe uitbater. Die zal meer dieren moeten opvangen en zich strikt moeten houden aan de regels van de gemeente.