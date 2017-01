Vrienden verongelukte Merel en Sofie verzamelen 10.600 handtekeningen voor veiliger verkeer

Sofie De Ridder uit Zemst overleed deze zomer bij een dodehoekongeval. In oktober vorig jaar stierf ook al haar vriendin Merel De Prins in een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Vilvoorde. Maar hun vrienden zijn hen duidelijk nog lang niet vergeten. Eind vorig jaar startten ze al een koekjesactie op n.a.v. Music for Life van Studio Brussel. Die leverde zo’n 32.000 euro voor Rondpunt, dat is een vzw die ijvert voor een goeie opvang en begeleiding van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Intussen werd ook een petitie gelanceerd en die kreeg zo’n 10.600 handtekeningen. In de petitie pleiten de klasgenoten voor meer fietspaden en meer aandacht van automobilisten voor voetgangers en fietsers. Voorts vragen ze een verplichte invoering van de dodehoekcamera’s.

De handtekeningen werden zondag overhandigd aan minister van Mobiliteit in zijn woonplaats Beersel. Ben Weyts bedankte de sympathisanten voor hun initiatief. Want de minister krijgt naar eigen zeggen ook veel tegenwind voor zijn strenger en veiliger verkeersbeleid. De petitie beschouwt hij dan ook als een steun voor zijn aanpak. Persinfo maakte van de overhandiging volgende beelden.