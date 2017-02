VUB-prof Djalali beëindigt hongerstaking in Iraanse gevangenis

De Iraanse gastdocent aan de VUB Ahmadreza Djalali is, na 59 dagen, gestopt met zijn hongerstaking. Dat laat Gerlant Van Berlaer uit Grimbergen, spoedarts aan het UZ Brussel, weten. Djalali nam die beslissing nadat hij hoorde van de vele acties die in Europa worden georganiseerd tegen zijn opsluiting.

Djalali werd op 25 april 2016 opgepakt door de Iraanse autoriteiten omdat hij zou hebben samengewerkt met ‘vijandelijke staten’ zoals Israël en de Verenigde Staten. Sindsdien verblijft hij in een gevangenis in Teheran waar hij ook enkele maanden werd opgesloten in een isoleercel.

Maar Djalali is nog niet officieel in beschuldiging gesteld en een proces is nog niet gepland. Het Iraanse tribunaal weigert bovendien de toegang van Djalali's advocate tot haar cliënt. Ook mag hij slechts tweewekelijks bellen met zijn vrouw. Een week geleden verstond ze dat er een hoorzitting geweest is en dat de zaak herbekeken wordt.

Uit protest tegen zijn opsluiting startte Djalali een hongerstaking. Sindsdien is hij meer dan 20 kg afgevallen. "Die hongerstaking heeft Djalali nu stopgezet omdat hij hoorde van de op til zijnde acties in Europa. En die hebben hem opnieuw wat moed en hoop gegeven", vertelt Van Berlaer.

Deze maand hield Amnesty International nog een protestactie aan de Iraanse Ambassade in Brussel. Gerlant van Berlaer uit Grimbergen haalde ook in de media fel uit naar de opsluiting van zijn VUB-collega. Met een petitie op www.change.org hoopt hij zijn collega opnieuw vrij te krijgen, die telt ondertussen meer dan 217.000 handtekeningen.

Amnesty in front of Embassy of Iran in Brussels with 30.000 Belgian signatures for Dr Ahmadreza Djalali https://t.co/RdWB0Yk3Kr pic.twitter.com/eQ88yJZEQx — Wies De Graeve (@DeGraeveWies) February 14, 2017