Grimbergse spoedarts hoopt met 100.000 handtekeningen executie VUB-prof in Iran te voorkomen

Spoedarts Gerlant van Berlaer uit Grimbergen neemt het op voor zijn Iraanse collega professor Ahmadreza Djalali die in zijn thuisland ter dood is veroordeeld op beschuldiging van samenwerking met vijandelijke staten. Van Berlaer, gaf ooit samen met Djalali les aan dokters die zich bijscholen in rampengeneeskunde en is de stuwende kracht achter een petitie waarmee de vrijlating van de Iraanse arts wordt geëist.

Djalali (foto links) werkte de voorbije jaren hoofdzakelijk in Italië voor een internationale onderzoeksgroep die verbonden is aan de VUB en een Italiaanse universiteit. Maar vorige week woensdag raakte bekend dat de 45-jarige Iraanse arts en professor Ahmadreza Djalali al sinds april vorig jaar in een isolatiecel zit in Teheran. Hij werd opgepakt bij het laatste bezoek aan zijn familie. Die hield de ware toedracht van zijn verdwijning zo lang mogelijk verborgen voor de buitenwereld om het Iraanse regime niet voor het hoofd te stoten.

Djalali wordt beschuldigd van samenwerking met vijandelijke staten zoals de Verenigde Staten en Israël. Ondertussen zou de arts ter dood veroordeeld zijn. Djalali kreeg geen advocaat of geen proces. Zijn kennis en collega, spoedarts Gerlant van Berlaer van het UZ Brussel is verbijsterd. “We begrijpen er zelf niets van, hij is iemand die echt leeft voor de wetenschap en alleen openbloeit als het over zijn onderwerp gaat, namelijk de voorbereiding van ziekenhuizen op grote aantallen slachtoffers. Wij zijn er dan ook zeker van dat dit een vergissing is en we roepen de Iraanse autoriteiten op om dit recht te zetten, hem een advocaat en een proces te geven en hem vervolgens vrij te laten", aldus van Gerlaer.

Bijna 70.000 handtekeningen tegen executie VUB-prof in Iran

De tijd dringt want op 15 februari zou beslist worden of Ahmadrezza Djalali daadwerkelijk wordt geëxecuteerd. Volgens de laatste berichten zou hij er slecht aan toe zijn. Ahmadreza Djalai die in Zweden heeft gestudeerd bezit de dubbele Iraans-Zweedse nationaliteit. Daarom gaat de Zweedse premier die volgende week een officieel bezoek brengt aan Iran de zaak daar ter sprake brengen. En ondertussen werd de online-petitie die gericht is aan de Iraanse president Hassan Rohani ruim 105.000 maal ondertekend.