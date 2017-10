Vzw 'de Rand' viert 20-jarig bestaan in Wezembeek-Oppem

Vzw 'de Rand' bestaat 20 jaar. Om dat te vieren is er vandaag een symposium in GC De Kam in Wezembeek-Oppem. Daar wordt ook het boek '20 jaar 'de Rand'. Koppelteken voor een regio' van journaliste Tina Deneyer voorgesteld.

Vzw 'de Rand' werd precies 20 jaar geleden opgericht om een dam op te werpen tegen de verfransing van de Rand. Aanvankelijk beperkte de rol van de vzw zich tot het uitbaten van een aantal culturele centra in de faciliteiteitengemeenten. Vandaag is het takenpakket van de vzw gevoelig uitgebreid. Er is aandacht voor alle gemeenten die grenzen aan Brussel, waar de inwoners onder andere uitgebreid worden geïnformeerd door de vzw via de RandKrant en de gemeenschapskranten. Verder worden de inwoners door de Rand ook aangemoedigd om Nederlands te leren. Sinds 2013 organiseert de vzw ook het Gordelfestival.

Tijdens het symposium in Wezembeek-Oppem wordt ook het boek '20 jaar 'de Rand'. Koppelteken voor een regio' voorgesteld. Het boek is van de hand van journaliste Tina Deneyer (RINGtv en RandKrant) uit Beersel. Voor het boek interviewde TIna in totaal 74 mensen. NIet alleen huidige en vroegere werknemers van vzw 'de Rand', maar ook mensen die op een intensieve manier met de vzw hebben samengewerkt. Het boek is binnenkort te verkrijgen in de verschillende gemeenschapscentra van vzw 'de Rand'.