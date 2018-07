Waarom je je autosleutel best in een blikken doos stopt

“Het Smart Key-systeem is een erg handig technologisch middel, maar jammer genoeg is het niet 100 procent waterdicht”, klinkt het bij de politie van Grimbergen. “Er bestaat namelijk een Relay Attack-systeem waarbij dieven het signaal van je Smart Key opvangen, het versterken via een toestel en kunnen doorsturen tot op 1 kilometer afstand. Met dit apparaat op zak rijden de dieven gewoon weg zonder het toebrengen van enige schade.” De politie van Grimbergen wil de bezitters van een wagen met Smart Key waarschuwen en raadt hen aan om hun sleutel niet te dicht bij ramen, buitendeuren of de garagepoort te leggen. “De Smart Key plaatsen in een blikken doos stoppen, zorgt ervoor dat potentiële dieven aan de buitenkant van de woonst geen enkel signaal kunnen terugvinden of capteren.”