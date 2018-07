Warm weer eist weer tol in lokale vijvers

De aanhoudende hitte zorgt, naar gewoonte, weer voor een opstoot van botulisme: een erg besmettelijke ziekte die eenden en watervogels doodt in stilstaande waters. De collega’s van Radio 2 signaleren een eerste geval van massale eendensterfte in de grote parkvijver in Wemmel.

Botulisme is een bacteriële ziekte die bij aanhoudende droogte en warm weer lelijk kan huishouden in stilstaande waters als parkvijvers of sloten. Bij ons steekt de ziekte enkel de kop op wanneer tropische temperaturen ongewoon lang aanhouden, zoals nu. Dieren in het water, met name vissen en eenden, sterven dan aan spierverlamming.

Radio 2 meldt een eerste geval rond de vijver aan het park in Wemmel, waar inmiddels al tientallen kadavers van eenden van het gras moesten verwijderd worden. De ziekte is voor waterdieren erg besmettelijk en verdere verspreiding in vijvers in de regio valt dan ook te vrezen.

De meeste vormen van botulisme zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar wie met zijn huisdier in de omgeving van stilstaande waters gaat wandelen, vermijdt best ieder contact tussen het dier en het water.