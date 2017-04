Watertoerisme op Zeekanaal Brussel-Schelde breidt uit

Om fietsen en bootje varen te stimuleren organiseert Toerisme Vlaams-Brabant, samen met de kanaalgemeenten Vilvoorde, Zemst, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise en Londerzeel, recreative kanaaltochten op het Zeekanaal Brussel-Schelde. De start van het waterseizoen wordt op zondag 30 april gegeven in Vilvoorde tijdens een groots Waterfeest. Voor meer informatie kan je terecht op www.vilvoorde.be

Ook aanbod Waterbus wordt uitgebreid

Ook dit seizoen legt de vzw Kanaaltochten de Waterbus in die vanuit Vilvoorde naar Brussel vaart en terug. "We gaan dit jaar elke werkdag varen, dat is een dag meer dan vorig jaar. En van 1 juli tot 15 augustus varen we zelfs 7 op 7 dagen. Dus het aanbod wordt sterk uitgebreid. Vorig jaar hadden we 33.000 gebruikers van de Waterbus, we streven er naar om dit jaar over de veertigduizend te gaan", verduidelijkt Tom Dehaene, de voorzitter van Kanaaltochten Brabant. Het grootste deel van de passagiers neemt de boot puur voor het plezier, maar er is stilaan een evolutie merkbaar. Zo zijn er steeds meer pendelaars die de boot nemen als alternatief voor het woon-werkverkeer. Meer info vind je op www.kanaaltochten.be