Wemmel vergroot met nieuwbouw onderwijscapaciteit

Vier bestaande klassen in de Gemeentelijke Nederlandstalige Basisschool van Wemmel worden op dit moment ingenomen door Franstalige leerlingen. Dankzij een nieubouw aan de Gemeentelijke Franstalige basisschool kunnen de Franstalige leerlingen daar terecht zodat de vier klassen vrij komen en de capaciteit ook in de Nederlandstalige school groter wordt.

“In 2017 zetten we een nieuwbouw op de gemeentelijke schoolsite,” zegt burgemeester Vansteenkiste. “De nieuwbouw houdt een capaciteitsuitbreiding van zo'n 200 kinderen in. Dat is mogelijk door de realisatie van de nieuwbouw en een verschuiving van klassen. Het hele project met 9 nieuwe klassen kost de gemeente zo'n 450.000 euro.” Wemmel krijgt voor het project subsidies van Vlaanderen.

In de Nederlands- en Franstalige gemeenschool zijn samen zo'n 1.200 kleuters en leerlingen ingeschreven, het gaat om 750 Franstalige kinderen en 450 Nederlandstalige. Dat zullen er op termijn dus zo'n 1.400 worden.