Wemmelse Facebookpedofiel voor de derde keer veroordeeld

Een 29-jarige man uit Wemmel heeft een celstraf van drie jaar gekregen omdat hij via valse Facebookprofielen naaktfoto’s van minderjarigen had gekregen en doorgestuurd. Het is al de derde keer dat hij voor dergelijke feiten veroordeeld wordt.

Bij zijn eerste veroordeling in 2011 kreeg de man nog opschorting van straf en zocht gespecialiseerde hulp, maar vorig jaar werd hij door een Brusselse rechtbank veroordeeld tot 40 maanden cel omdat hij was hervallen. De man ging wel in beroep tegen die uitspraak. In een derde rechtszaak krijgt de Wemmelaar nog eens drie jaar cel erbij.

De man maakte verschillende Facebook-accounts aan en gaf zich uit voor een 14- of 15-jarige tiener. Op die manier wist hij ‘leeftijdsgenoten’ te overtuigen om naaktfoto’s door te sturen. In ruil stuurde hij foto’s door van een andere tiener die hij op dezelfde manier had verkregen.