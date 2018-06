Wemmelse schepen Marcel Van Langenhove stopt met politiek

Schepen en voormalig burgemeester van Wemmel Marcel Van Langenhove (74, LB Wemmmel) stapt uit de politiek. Van Langenhove was meer dan dertig jaar politiek actief, maar zet na afloop van deze legislatuur een punt achter zijn politieke carrière. Van Langenhove was vooral bekend als Belgische topscheidsrechter.

Sinds 1988 zetelde Marcel Van Langenhove onafgebroken in het schepencollege van faciliteitengemeente Wemmel. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd hij verkozen tot burgemeester in opvolging van Jos Geurts. Hij bleef burgemeester tot 2010. Momenteel is hij in Wemmel als tweede schepen bevoegd voor Sport, Burgerzaken en Begraafplaatsen.

Scheidsrechter

In 1974 floot Van Langenhove als scheidsrechter zijn eerste wedstrijd in de Belgische eerste klasse. In de jaren '80 groeide hij tot de onbetwistbare nummer één bij de arbiters in ons land. In de periode 1984-1991 werd hij maar liefst acht jaar na elkaar uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Hij floot ook heel wat prestigieuze internationale wedstrijden. In de zomer van 1990 was hij ook als arbiter actief op het WK in Italië.

foto: (LB Wemmel)