Weyts begrijpt motivatie provincie niet voor geweigerde vergunning Eurostadion

“In tegenstelling tot de afgelopen 10 jaar, gaat er eindelijk wel gewerkt worden aan de Ring. In 2019 gaat daar de schup in de grond waarbij wordt gewerkt aan 20 km weginfrastructuur en meteen ook 40 km fietsinfrastructuur en 60 km traminfrastructuur”, aldus minister Weyts in een reactie. Ook het ontbreken van een zogenaamde mobiliteitsconvenant is volgens Weyts geen argument om de vergunning te weigeren. “Dat is louter een document met vrijwillige engagementen van Ghelamco. Dat is helemaal niet verplicht en is ook geen verplicht element in de verschillende vergunningsaanvragen”, aldus Weyts.