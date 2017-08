Zaventem maakt werk van veilige schoolomgeving

In Zaventem zal vanaf september de verkeerssituatie in de ruime schoolomgeving rond een aantal straten grondig wijzigen. De gemeente wil de schoolomgeving zo een veiliger plek maken voor voetgangers en fietsers.

Vanaf september zal de verkeerssituatie in de ruime schoolomgeving grondig veranderen. Het gaat om volgende straten: de Watertorenlaan, de Spoorwegstraat, de Hoogstraat, de Parklaan, de Van Dijcklaan, de Imbroekstraat, de Landbouwstraat, de Steenokkerzeelstraat en Zeven Tommen. Gedurende 2 maanden wordt daar een proefopstelling geplaatst. Die start op woensdag 13 september en eindigt op vrijdag 27 oktober.

"Het hoofddoel van de proefopstelling in deze zone is van de schoolomgeving een veiligere plek te maken voor voetgangers en fietsers", zegt burgemeester Holemans. "We beschouwen hen als belangrijke en prioritaire weggebruikers en we willen hen een veilige bewegingsruimte geven." Tijdens de proefperiode zal de test grondig worden geëvalueerd door mobiliteitsexperten, verkeerspolitie, scholen en buurtbewoners.

Concreet worden onder andere verkeerslichten geplaatst op het kruispunt van de Watertorenlaan met de Parklaan en de Van Dijcklaan. De Steenokkerzeelstraat wordt een éénrichtingsstraat vanaf Zeven Tommen tot aan de Watertorenlaan. In de Steenokkerzeelstraat vanaf Zeven Tommen tot net voor de Landbouwstraat wordt geadviseerd om rechts op de rijbaan te parkeren. In de Hoogstraat wordt ook éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij uitsluitend van de Imbroekstraat naar de Parklaan mag worden gereden. In de Hoogstraat tussen de verkeerslichten met de Parklaan en de inrit van de Aldi blijft tweerichtingsverkeer gelden.

Meer info op de website van de gemeente.WWW.ZAVENTEM.BE