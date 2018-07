Zaventemse villa kan beschermd monument worden

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft een villa in cottagestijl in Zaventem voorlopig beschermd als monument. Indien het openbaar onderzoek geen bezwaren oplevert, volgt de definitieve erkenning.

De villa staat aan de Watertorenlaan in Zaventem en werd in 1914 gebouwd voor een drukkersfamilie uit Sint-Gillis. De chique woning werd ontworpen door de bekende Brusselse architect Jean-Joseph Purnelle, bekend van menig heren-en burgerhuis. Veel van zijn creaties dragen duidelijk de sporen van de ontwerpstijl van zijn grote voorbeeld Victor Horta. De villa in Zaventem is echter in cottagestijl gebouwd en is een uniek buitenbeentje.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek, waarbij inwoners opmerkingen of bezwaren kunnen kenbaar maken bij de gemeente. Binnen een periode van negen maanden beslist minister Bourgeois dan over een definitieve bescherming.