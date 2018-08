Zeldzame dieren ontdekt in kasteelparken Huizingen en Hanenbos

Het is de eerste keer dat het twaalfvleklieveheersbeestje in onze provincie opduikt. Meer zelfs, het is zelfs uiterst zeldzaam dat het beestje in België of Nederland wordt aangetroffen. Volgens Natuurpunt kan het kasteelpark in Huizingen en het Hanenbos dan ook in één klap beschouwd worden als één van de belangrijke Vlaamse leefgebieden voor deze zeldzame soort.

Verder werden ook nog andere dieren gevonden die niet veel voorkomen bij ons, zoals de de zwarte specht, de havik, de bosvleermuis, bunzing en hazelworm. De ontdekkingen werden gedaan na een onderzoek van Natuurpunt Studie in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant die het gebied beheert.