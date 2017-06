Zelfmoordpoging in Dilbeek was wellicht poging tot moord

Een Dilbekenaar, die vrijdagnacht zijn vrouw naar het ziekenhuis bracht omdat ze een zelfmoordpoging zou hebben ondernomen, is opgepakt en aangehouden voor poging tot moord. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar.

Vrijdagnacht bracht een 37-jarige man zijn 32-jarige echtgenote naar het ziekenhuis in kritieke toestand. Volgens de man had zijn vrouw zelfmoord willen plegen in hun woning in Dilbeek. Omdat het ziekenhuis echter een aantal verdachte elementen opmerkte, werden de politie en het parket gealarmeerd. Na een onderzoek door de wetsdokter en het labo werden de vermoedens bevestigd dat het niet zomaar om een zelfmoordpoging ging. Daarop werd de Dilbekenaar gearresteerd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor poging moord en die heeft de man onder aanhoudingsbevel geplaatst. De verdachte ontkent echter alle betrokkenheid.

Dinsdagmiddag werd het kruispunt van de Hockeylaan met de Weidestraat en het kruispunt met de Boudewijnlaan nog afgesloten voor een reconstructie. (foto archief RINGtv)