Zomerhappening Opwijk verwacht duizenden families

Zomerhappening, het gratis familiefestival in Opwijk, verwacht op 15 augustus weer duizenden families te mogen verwelkomen. Het is intussen al de 44ste keer dat de Zomerhappening plaatsheeft.

15 augustus staat in de wijde regio rond Opwijk gelijk aan Zomerhappening. Dat is een gratis cultuurfestival voor de hele familie. Nijdrop organiseert het festival intussen al voor de 44ste keer. Deze keer wordt via straattheater, concerten, animatie en nog veel andere dingen op zoek gegaan naar het Zevende Zintuig.

Plaats van afspraak is het Opwijkse gemeentepark Hof ten Hemelrijk. Traditiegetrouw blaast de jeugdharmonie daar 's middags al de festiviteiten op gang. En nog volgens de traditie sluit een spetterend vuurwerk de Zomerhappening af. Tussendoor is er voor elk wat wils: een pop-upmarkt, grime, optredens, theater, animatie, foodtrucks, de groene arena, het Nijdrop-terras...

"Wat Zomerhappening echt uniek maakt, is de beleving", aldus de organisatoren. "Met het jaarthema het Zevende Zintuig in het achterhoofd wordt het hele programma afgestemd op de sfeer en ervaring. Een jaar lang gaan scholen, hobbyclubs en de organsiatie aan de slag. Van de hele inkleding tot de acts, muziekgroepen, straattheater tot animatie: iedereen duikt mee in het verhaal."