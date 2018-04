Zuivelbedrijf Olympia uit Herfelingen produceert eerste fairtrade boter van het land

De deelnemende boeren engageren zich om hun koeien minstens 6 uur per dag en minstens 120 dagen per jaar te laten grazen in de weide waardoor de melk geproduceerd zal worden in harmonie met het dierenwelzijn. In de zuivelfabriek in Olympia wordt die melk dan verwerkt tot boter. Daartegenover krijgen de boeren van FairCoop garanties op een eerlijke melkprijs die de productiekosten dekt en een fatsoenlijk inkomen garandeert.

De coöperatieve werd in 2009 opgericht en telt momenteel circa 500 melkproducenten en 1.000 verbruikers als leden. Vorig jaar verkocht het 9,7 miljoen liter melk. Onder het label Fairebel is er al melk, roomijs en kazen verkrijgbaar. Daarom komt nu dus ook fairtrade boter bij.

Meer hierover vanavond in ons nieuws op RINGtv.