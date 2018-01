Zwaar verkeer: Machelen wil geen dupe zijn van Vilvoorde

Burgemeester Jean-Pierre De Groef (s.pa): “Het is niet de eerste keer dat Vilvoorde zonder enig overleg probeert alle verkeer uit zijn stad te houden en zich niet bekommert om de effecten op de buurgemeenten. Deze beslissing heeft nefaste effecten op de dorpskernen van Machelen en Diegem. Nu moet alle zware verkeer over de Woluwelaan in plaats van over de Ring.”

De Groef stelt ook dat alle gemeentelijke inspanningen om de Woluwelaan te laten heraanleggen als plaatselijke weg, en zo de verbinding voor voetgangers en fietsers binnen de Diegemse woonkern te verbeteren, door deze beslissing dreigen verloren te gaan. “Wij hebben jarenlang gepleit om de snelheid op dit stuk al terug te brengen tot 50 km/uur, we zijn daarin geslaagd. Terug zoveel zwaar verkeer doorsturen is een stap achteruit voor Diegem, dat kunnen we niet aanvaarden.”

Partijgenoot en schepen van mobiliteit Dirk De Wulf vult aan: “Alle vrachtwagens van de firma’s aan de Vaartdijk moeten nu over de Woluwelaan en dwars door de dorpskern van Diegem. We schatten dat dit gaat over enkele honderden ritten per dag met zware vrachtwagens met puin en containers. Doorgaand en zwaar verkeer weghouden uit de dorpskern is voor ons een speerpunt. We laten nu onderzoeken welke juridische stappen we kunnen ondernemen om deze beslissing terug te draaien”.