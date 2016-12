20.000 supporters voor Superprestige Diegem

Meer dan 20.000 supporters zagen vrijdagavond in Diegem hoe Mathieu van der Poel wereldkampioen Wout Van Aert klopte na een thriller in de Superprestige.

Beiden namen van de bij de start het initiatief en diepten al in de eerste ronde een kloofje uit. Nadien volgde een duel op het scherpst van de snee. De twee waren aan elkaar gewaagd maar Mathieu Van der Poel ging voor een beslissende demarrage in de laatste zandstrook en won voor het derde jaar op rij in Diegem. In de tussenstand heeft hij nu 4 punten voorsprong op Van Aert. Met een opkomst van meer dan 20.000 bezoekers kan de organisatie terugblikken op een geslaagde editie. Bekijk hieronder het wedstrijdverslag.

Uitslag Superprestige Diegem