Cycling Ladies van Wolvertem bestaan 20 jaar

Als u op zondagvoormiddag in onze regio een groep vrouwen ziet voorbij fietsen, dan is de kans groot dat het de Cycling Ladies van Wolvertem zijn. De wielerclub bestaat dit jaar 20 jaar. Jens De Smet vroeg hen welke cols de vrouwen al beklommen hebben en waarom mannen niet welkom zijn.

De Cycling Ladies van Wolvertem ontstonden 20 jaar geleden met een groepje dames die wilden fietsen in een aparte club, dus niet als aanhangsel van een mannenclub. In die tijd waren zij de eerste vrouwelijke ploeg in België.

"Toen waren er heel weinig dames en de mannen fietsten iets te snel", vertelt voorzitster Marina Van Buggenhout. "Ik was alleen en ben op het idee gekomen om alleen een club te maken met dames. In het begin waren we met 2,3. Nu hebben we 20 leden."

Vanaf dag één was er één regel: mannen niet toegelaten. "Een getrainde man, die kunnen wij nooit bijhouden, ook al zijn we getraind. Het is veel aangenamer in een vrouwenclub: we hebben ongeveer hetzelfde tempo en er wordt natuurlijk ook heel veel gebabbeld, over vrouwenzaken," vertelt Marina.

Het tempo mag dan wat lager liggen, vergis u niet: deze vrouwen gaan ervoor. Binnen enkele weken trekken The Cycling Ladies op hoogtestage naar het Spaanse Calpe. De dames hebben een voorliefde voor het betere klimwerk. En ze hebben ook minstens één ding gemeen met hun mannelijke collega's: na een fietstocht zoeken ze de warmte en gezelligheid van een café op.