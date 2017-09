De sportvrijwilliger van FC Negenmanneke: Jeanine Wouters

Sportclubs bestaan dankzij vrijwilligers. In onze rubriek 'de sportvrijwilliger' willen we die mensen in de spotlights zetten. We starten bij voetbalclub FC Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw. Daar is Jeanine Wouters, 63 jaar, al meer dan 12 jaar van dinsdag tot zondag op de club. De toog, wassen en plassen… Ze doet het allemaal.