De weg is de keuze van mijn hart, zegt Jasper De Buyst uit Asse

Jasper De Buyst uit Asse heeft zijn eerste winter als wegrenner achter de rug. De 23-jarige De Buyst maakte tot nu toe vooral naam als pistier door bijvoorbeeld de zesdaagse van Gent te winnen. De Buyst wil het vanaf nu maken op de weg want daar ligt zijn hart. Het openingsweekend bewees alvast dat De Buyst zijn plaats in het peloton waard is.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen maakte de Assenaar (die intussen verhuisd is naar Lede, bij Aalst) indruk op het peloton. En ook tijdens het openingsweekend deed De Buyst wat van hem gevraagd wordt: zijn kopmannen zo lang mogelijk bijstaan in de finale. Het hoofd van De Buyst is vrij van zorgen. Weg is de ontgoocheling na de slechte prestatie op de piste in Rio, weg zijn de perikelen met de bondscoach, weg is het zoeken naar evenwicht tussen de piste en de weg. Jasper kiest resoluut voor de weg, de keuze van zijn hart. “ De piste is heel mooi geweest. Maar het is een wereld die heel klein blijft en waar je op een bepaald moment alles gezien hebt. Je rijdt tegen dezelfde 20 renners, dezelfde trainingen, dezelfde reizen omdat er weinig steden zijn die wedstrijden organiseren”, aldus De Buyst. Van zijn keuze heeft hij dus nog spijt.

Wat de doelen zijn dit seizoen, daar is Jasper nog niet uit. “Ik ben mezelf een beetje aan het ontdekken denk ik. Maar ik ga toch vooral in de richting van voorjaarskoersen. Dat zijn ook wedstrijden die ik graag rijd. Ik denk dat ik daar de rol kan spelen die de ploeg van mij verwacht”, aldus De Buyst vrijdag op RINGtv