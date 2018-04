Zondag speelt Diegem thuis in de derde amateurklasse B tegen leider Wellen. Diegem staat nu op de tweede plaats in het klassement. Bij winst springt het naar de eerste plaats.

Diegem gelooft stilaan in de titel in derde amateurklasse B

Diegem kan mooie cijfers voorleggen van de laatste zes wedstrijden: 16 op 18. De ploeg is in vorm en maakte dit jaar al 55 doelpunten. Diegem behoort daarmee tot de best scorende ploegen. Vorige week haalde de club nog uit op het veld van Houtvenne. Toen werd het 1-5. “We hebben een fysical trainer die ons fysiek een heel seizoen klaarstoomt op tot het eind te kunnen meestrijden,” verklaart aanvoerder Pieter Jacobs. “Wij staan fysiek dan ook voor honderd procent klaar.”



Kentering

Wie echter acht weken geleden had voorspeld dat Diegem nog een kans maakte op de titel werd gek verklaard. Het team stond toen tiende. “De kentering is er voor mij gekomen in Pelt,” zegt trainer Nicolas Van Nerom, “Het ging niet goed en bij verlies speel je bijna voor degradatie. Toch hebben we die wedstrijd gewonnen, oververdiend. Sindsien zijn we elke week beginnen te winnen.”

En zo begonnen de spelers stilaan te geloven in de titel. “Twee weken geleden waren er een viertal jongens die ervan overtuigd waren dat we kampioen kunnen spelen,” vertelt Van Nerom. “Nu zijn het er volgens mij twaalf of dertien. Het is mijn job om er voor te zorgen dat ze er zondag alle vijftien van overtuigd zijn.”

De match van zondag is dan ook cruciaal. Als leider Wellen wint, spelen de Limburgers zo goed als zeker kampioen. En daar willen de Diegemenaren een stokje voor steken, legt de trainer uit: “We gaan er voor zorgen dat we zelf gaan aanvallen. Als we dit weekend winnen, schat ik onze kansen voor de titel op tachtig procent. In elk geval: de drive en de goesting zijn er.”