Dilbekenaar Vanderhaeghe schrijft biografie van VDB

Morgen wordt in Ploegsteert de biografie van wielrenner Frank Vandenbroucke voorgesteld. Het boek is geschreven door Dilbekenaar Stijn Vanderhaeghe. Over VDB is al bijzonder veel geschreven, toch geeft dit boek een nieuwe inkijk in wie hij was. Het is namelijk de eerste keer is dat Chantal en Jean-Jacques, de ouders van Frank, hun medewerking hebben verleend.

Voor de biografie van VDB interviewde auteur Stijn Vanderhaeghe onder meer de ouders van Frank. De vele foto’s in het boek komen uit hun familiealbums. In de biografie staat de lezen dat Vandenbroucke een bijzondere band had met het Pajottenland. Die band ontstond in de zomer van 1989. VDB was toen 14. “Hij won hier in het Pajottenland zijn allereerste koers, zijn derde wedstrijd ooit. In Herne was dat”, vertelt auteur Stijn Vanderhaeghe. “Hij kreeg vroeg in de wedstrijd een lekke band, hij geraakte achterop, maar kon opnieuw aansluiten. En plaatste een splijtende demarrage en hij won afgescheiden. Dus die band met het Pajottenland is er altijd geweest.”

Dit is het 18de boek van Stijn Vanderhaeghe, die vooral schrijft over sport. Deze biografie over VDB is voor hem heel bijzonder omdat er bij het maken ervan heel wat gevoelens kwamen kijken. “Ik had een heel goeie band – en nu nog – met zijn mama Chantal. Die interviews aan de keukentafel. We hebben er vaak gelachen, maar even vaak gehuild. Omdat het te pijnlijk werd. We zijn soms moeten stoppen. Dus je geraakt er emotioneel bij betrokken”.

‘VDB, de biografie’ is uitgegeven bij uitgeverij Kannibaal. RINGtv sport mag 5 exemplaren weggeven. Wil je kans maken? Klik hier.