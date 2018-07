Duivels Dilbeek in vuur en vlam

Een waanzinnige voetbalavond was het gisteren. Even leek België het WK te zullen moeten verlaten, maar de Duivels konden de scheve situatie rechtzetten. Dat zagen veel Dilbekenaren gebeuren op het groot scherm van café De Living.

Voor de gelegenheid is De Living tijdens het WK omgedoopt tot De Kantinsky. De Katinsky is de enige plaats in Dilbeek waar je de matchen van de Duivels op groot scherm kan zien. Gisteren ging na de 3-2 het dak eraf. Beelden van de euforie straks in ons nieuws.