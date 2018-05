Eddy Merckx: “Evenepoel is beter dan ik”

Na een solo van ruim 90 kilometer reed de 18-jarige Evenepoel gisteren op het BK voor junioren met meer dan vier minuten voorspong op de tweede over de meet. “Remco Evenepoel is een heel groot talent. Straf wat hij dit jaar al gepresteerd heeft. Hij heeft echt geen tegenstand”, zegt Eddy Merckx. “Hij is nog beter dan ik, denk ik.” Het lijkt er steeds meer op dat Remco heel binnenkort al prof wordt. Al heeft Remco al een deal met het pro-continentale Axeon-team van de zoon van Eddy Merckx: Axel Merckx, deze week zitten Evenepoel en zijn ouders samen met Quick.Step-manager Patrick Lefevere. “Donderdag gaan we samen iets eten. We hebben al een klein Whatsapp-gesprekje gehad na gisteren. Felicitaties gekregen ook, leuk om te lezen. En dan gaan we praten over hoe alles gaat verlopen, met Axeon of met Quick Step al, maar er zijn zoveel mogelijkheden, dat ik niet weet wat er echt zal gebeuren”, aldus Remco Evenepoel.

Een gesprek met Eddy Merckx en Remco Evenepoel zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.