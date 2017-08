El Hachimi (Schepdaal) loopt marathon niet uit op WK Atletiek

De 42-jarige El Hachimi wou graag zijn 16de plek van het vorige WK, 2 jaar geleden in Peking, verbeteren. Maar dat is hem dus niet gelukt. Na vijf kilometer was de Dilbekenaar nog vooraan terug te vinden. Maar blijkbaar had hij bij de aanvang teveel energie gebruikt. Na 15 km was hij immers al weggezakt naar de 62ste plaats en uiteindelijk gooide hij de handdoek in de ring.

Ontgoocheling dus in het El Hachimi-kamp. Vorig jaar greep hij ook al net naast een ticket voor de Olympische Spelen na een juridisch geschil met Florent Caelen. (Lees ook: El Hachimi uit Dilbeek mag ook van het BOIC niet naar Rio). Eerder dit jaar sukkelde El Hachimi ook al met een achillespeesblessure.