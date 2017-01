Gaat Sterrebeek voort op elan?

De winterstop is voorbij, ook voor Sterrebeek. Voor de Zaventemse club uit de derde amateurklasse kwam de pauze niet op het goeie moment. Na een aarzelende start - met 4 op 18- stond de trein net op de rails. Het spelniveau was prima met goeie resultaten als gevolg.”Als je in een goede flow zit, komt die pause eigenlijk niet op een goed moment. Maar ik voelde dat iedereen wat op het einde van zijn Latijn zat, en vandaar was de rust welgekomen”, zegt coach Danny Van Laethem.

Nu zondag ontvangt Sterrebeek Houtvenne. Drie basisspelers zijn er niet bij door schorsing en ook het weer kan bepalend worden. “Dat zou wel kunnen, als ze echt regen geven of sneeuw kan het zijn dat de bal nog sneller gaat glijden, voor een voetballende ploeg kan dat in het voordeel spelen, want het gaat sneller”, zegt Van Laethem.

Een verslag van de wedstrijd kan je zondagavond vanaf 19u zien in RINGtv Sport.