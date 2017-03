Goud voor Sacoor (Beersel) op 200 m op BK Atletiek Indoor

Hij liep de 200 meter in 21.78 s., dat is 15 honderste boven zijn persoonlijk record. Vooraf had hij aangekondigd dat hij in Gent graag zijn persoonlijk record wilde verbeteren, maar dat is dus niet gelukt. Toch reageerde Jonathan Sacoor achteraf zeer tevreden. Een wedstrijdverslag krijg je zondag in RINGtv-sport.

Sacoor wordt wel eens de opvolger genoemd van de Borlées. Daarom traint hij nu bijna 7 op 7 en combineert dat met zijn middelbare studies Humane Wetenschappen. Jelle Beukelaers maakte van hem onderstaand portret.