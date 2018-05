Gouden medaille in bocce voor Soetkin Moerman uit Sint-Martens-Lennik

Gisteren werd een punt gezet achter de Belgische Special Olympics in Moeskroen en Doornik. Vier dagen lang streden meer dan 3.400 Belgische atleten met een verstandelijke beperking voor de medailles. Eén van hen was Soetkin Moerman uit Sint-Martens-Lennik. Soetkin pakte goud in de sport bocce. Vóór Soetkin naar de Special Olympics trok, spraken we haar tijdens de laatste voorbereidingen.

Soetkin Moerman maakt van haar handicap een kracht. Door een aangeboren zuurstoftekort kan ze haar rechterhand amper gebruiken en kampt ze met een lichte verstandelijke beperking, maar de 30-jarige Lennikse blinkt al enkele jaren uit in bocce. Dat is petanque voor mensen met een beperking. Er wordt gespeeld met grotere ballen.

“Ik speel graag met ballen,” lacht Soetkin. “Vorig jaar ging ik zelfs naar Letland en behaalde België de gouden medaille.”

Volgens trainer Fred De Mot staat Soetkin scherp: “als je haar ziet gooien, zie je dat ze top is. Ze is heel precies en heeft ook tactisch inzicht.” Bovendien is Soetkin ook een trainingsbeest, wat haar in heel wat andere sporten al ver bracht. Zo deed ze met succes aan atletiek, dansen en zwemmen. Volgend jaar mag ze naar de Wereldspelen in Abu Dhabi. Dat wordt veelbelovend, bleek gisteren op de Special Olympics in ons land. Daar pakte Soetkin dus de gouden medaille in het bocce.