Hoeilaart krijgt 0-5 om de oren van Diegem

In derde amateurklasse B moest Hoeilaart vanmiddag naar Diegem. Een kans voor Diegem om te stijgen in het klassement en die kans greep het ook.

Hoeilaart had dringend punten nodig om weg te geraken uit de degradatiezone. De bezoekers begonnen ook het best aan de wedstrijd, maar kwam niet tot scoren. Na de eerste helft stond het nog altijd 0-0. In de tweede helft kreeg Diegem na nog geen tien minuten een strafschop na een fout van De Mol. Kapitein Jacobs deed wat hij moest doen: 1-0. Hoeilaart vocht terug maar miste afwerking. Wat later schoof Gajanovic coor Diegem de 0-2 binnen. Daarna pikte Beugoms z’n goaltje mee. Daarna stond er geen maat meer op Diegem. Gajanovic nog eens: 0-4. En een paar minuten maakte hij z’n derde treffer: 0-5.