Volgens Roelandts had hij keuze uit nog een aantal andere teams maar was de sportieve uitdaging bij Movistar net iets groter. Roelandts krijgt binnen de ploeg het statuut van kopman voor de Vlaamse klassiekers. "Een overwinning in een Vlaamse klassieker is en blijft mijn carrièredoel", aldus Roelandts zelf.

Eerst moet de Bodegemnaar nog wel het seizoen uitdoen bij BMC. Naar eigen zeggen wil Roelandts bij BMC in schoonheid eindigen.