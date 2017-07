Jasper De Buyst geselecteerd voor EK wielrennen

Jasper De Buyst uit Asse is geselecteerd voor het Europees kampioenschap wielrennen op de weg. Dat vindt plaats op 6 augustus in Denemarken. Vorig jaar won Peter Sagan nog het EK.

De voormalige pistier is het duidelijk aan het maken op de weg. Na de Heistse Pijl won hij deze week ook een etappe in de Ronde van Wallonië. En vandaag maakte de Belgische Wielerbond bekend dat Jasper De Buyst geselecteerd is voor het Europees kampioenschap wielrennen.

Naast De Buyst werden ook Jens Debusschere, Iljo Keisse, Nikolas Maes, Edward Theuns, Bert Van Lerberghe, Jens Keukeleire, Jelle Wallays en Maarten Wynants weerhouden. Victor Campenaerts en Baptiste Planckaert zijn aangeduid als reserve.