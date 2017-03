Jeugdspelers en -trainers over nakende fusie tussen SK Halle en Pepingen

Al jaren is er sprake van, maar nu gaat het ook echt gebeuren. Volgend seizoen smelten de voetbalclubs Halle en Pepingen samen. Wat vinden de jeugdtrainers, de jeugdspelers en hun ouders eigenlijk van de fusie?

Volgend seizoen bestaat SK Halle niet meer. De jeugdspelers van Halle en Pepingen zullen spelen voor dezelfde club.

"Persoonlijk vind ik dat misschien niet slecht omdat we toch wel twee sterke teams zijn in de buurt. Ik denk dat de jeugd misschien ook een beetje gaat kunnen groeien, samen dan met Pepingen," vertelt David Engels, trainer van de U7 bij SK Halle.

Ondanks enkele kleine kanttekeningen zien ze in Halle vooral de voordelen van de fusie. Denken ze er enkele kilometers verderop in Pepingen ook zo over?

"We gaan uit meerdere spelers kunnen kiezen om een goede ploeg te maken", schat ook Frank Schets, trainer U17 bij Pepingen de fusie optimistisch in. "Ik denk wel dat dat positief kan uitvallen voor de jeugd, ook omdat er pleinen bijkomen, vult supporter Michel Decoster aan.

Niemand lijkt grote problemen te hebben met de fusie. Ook zijn ze in Halle en in Pepingen niet bang dat het warme, familiale karakter zal moeten plaatsmaken voor de prestatiedruk die bij een grote club hoort. Maar wat met de rivaliteit tussen de supporters? In het verleden waren de duels tussen Halle en Pepingen bijzonder geladen.

Zal het klikken tussen de fans van beide teams? Het antwoord zie en hoor je vanavond in RINGtv-SPORT.