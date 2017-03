Jonathan Sacoor (17) uit Beersel, de opvolger van de Borlées

Dit weekend is er het BK Atletiek Indoor voor junioren in Gent. Er wordt alvast veel verwacht van Jonatan Sacoor uit Beersel. Hij is 17 en is een spurtbom waar we nog veel van gaan horen.

Hij wordt niet voor niets de opvolger van de Borlées genoemd. Als scholier stak hij er boven uit en als eerstejaars junior verpulverde de 17-jarige atleet dit seizoen het Belgisch record op de 300 meter indoor. Hij werd zelfs de allereerste junior ooit die onder de 34 seconden liep. “Hoe ouder ik word, hoe meer ik door heb dat ik talent heb en dat ik er ook iets mee kan bereiken”, aldus Sacoor.

Sacoor traint daarom nu bijna 7 op 7 en combineert dat met middelbare studies Humane Wetenschappen. Dat vraagt doorzettingsvermogen maar dat is net wat hem kenmerkt. Op de 400 meter wil hij schitteren tijdens het outdoorseizoen, de kwalificatie voor het EK in Italië is het doel. Maar eerst wil hij een geweldig indoorseizoen afsluiten met een Belgische titel op de 200 meter.

EK, WK en misschien de Spelen?

Intussen droomt Sacoor al stiekem van meer. “Iedereen wil wel grootse dingen bereiken. Maar het aflossingsteam van Jacques Borlée is natuurlijk al een heel mooi doel. Ik hoop dat ik daar ooit voor geselecteerd word. En ooit wil ik ook schitteren op een EK, WK en misschien zelfs de Olympische Spelen. Maar nu blijven we eerst met beide voeten op de grond”, aldus een nuchtere Sacoor. Een uitgebreid portret krijg je straks in het nieuws op RINGtv.