Kampenhout en Hoeilaart delen de punten

In eerste provinciale van het voetbal hebben Kampenhout en Hoeilaart vanmiddag gelijk gespeeld. Het werd 1-1.

Kampenhout start als fiere leider de terugronde tegen Hoeilaart, de ploeg die het op de eerste speeldag met 4-1 naar huis stuurde. De Hoeilanders begonnen de competitie met 0 op 15 maar pakten daarna 23 op 30. In de eerste helft kwam Kampenhout gevleid op voorsprong. Hoeilaart startte scherp in de tweede helft en kwam na een vrije trap verdiend op gelijke hoogte. Kampenhout kreeg via Bushiri nog een uitgelezen kans, maar kon niet scoren. Het bleef dus 1-1.