KFC Wezembeek-Oppem vraagt hulp aan ex-crimineel

Wezembeek-Oppem, een club uit derde provinciale, heeft de 83-jarige Marcel ­Habran een functie aangeboden in de club. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Habran stond jarenlang bekend als de 'peetvader van de Luikse maffia'. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor de overval op een geldtransport in Borgworm, maar is nu weer vrij.

KFC Wezembeek-Oppem is al even op zoek naar een gepensioneerde die helpt bij de ticketverkoop, de algemene organisatie van de club en de bewaring van de kassa. Marcel Habran woont vlakbij het stadion. Hij is sinds een jaar vrij uit de gevangenis en heeft nu ook geen enkelband meer. In een krant had hij gezegd dat hij iets wou betekenen voor de maatschappij en daarom heeft de voetbalclub zijn hulp gevraagd.

Habran liet ondertussen aan Sudpresse weten dat hij een sport- en voetballiefhebber is en nadenkt over het voorstel.