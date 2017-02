Kimeli wint Cross Cup Rotselaar en is Vlaams kampioen

Isaac Kimeli start verschroeiend. Ook Simon Debognies en Bouchiki zijn goed mee. In de tweede ronde is het Koen Naert die de forcing voert. Bouchiki ligt op vinkenslag. Hallenaren Kimeli en Debognies volgen aandachtig.

Halfweg plaatst Bouchiki, de leider in de Cross Cup, een splijtende demarrage. Maar Kimeli anticipeert goed en loopt meteen het gaatje dicht. Kimeli en Bouchiki gaan er daarna met zijn twee vandoor. Het duo gaat samen de laatste ronde in.

Isaac Kimeli wil het niet tot een sprint laten komen. In de laatste honderden meters versnelt hij en lijkt dan makkelijk de zege te pakken. Maar Bouchiki sprint nog zijn ziel uit zijn lijf en jumpt over de eindstreep. Schouder uit de kom en geen overwinning, want het is Kimeli die wint. Koen Naert is derde. Simon Debognies wordt uiteindelijk vijfde.

Trainer Moriau was heel tevreden over de prestatie van Kimeli: "Van de hele Cross Cup was het zijn makkelijkste overwinning tot nu toe. Hij heeft de hele wedstrijd makkelijk kunnen controleren vandaag. Het is heel simpel nu, als hij nog twee keer tweede, of twee keer derde wordt, dan wint hij nog de Cross Cup dus. Het ziet er nu echt heel goed uit."