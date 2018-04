Kruikenburg Ternat naar eerste divisie

In de tweede divisie C van het volleybal speelde Kruikenburg Ternat gisterenavond de eindronde om te promoveren naar de eerste divisie. Kruikenburg won in Vilvoorde een tornooi met als tegenstanders Beerse en Leefdaal-Bertem. Ternat klopte zowel Beerse als Leefdaal-Bertem met 2-0. Kruikenburg speelt dus volgend seizoen in eerste divisie.