Leeuwenaar Kimeli Belgisch kampioen veldlopen

Het was Halle-Vilvoorde boven vanmiddag op het Belgisch kampioenschap veldlopen in Laken. Isaac Kimeli won de lange cross, Debognies en Hendrix behaalden knappe ereplaatsen. In de korte cross stond Hallenaar Jeroen D'Hoedt op het hoogste trapje.

Aan de voet van het Atomium, in het park van Laken, wilde Isaac Kimeli z'n winterseizoen redden met een Belgische titel, maar het is topfavoriet Bouchiki die al vroeg liet zien hoe de waardeverhoudingen liggen deze winter. Bouchiki voerde de forcing, de rest van de favorieten volgde op enkele tientallen meters.

Met temperaturen rond het vriespunt is er - onder een stralende zon - geen modder te bespeuren. De ideale omstandigheden voor Kimeli om er een snelle wedstrijd van te maken. Halfweg koers bracht een verrassend sterke Debognies ploegmaat bij Olympic Essenbeek Halle Kimeli terug tot bij Bouchiki. En dan gingen de twee gaan vliegen. Debognies moest passen en het BK kreeg een duel der tenoren. De twee losten elkaar voor geen meter. Zelfs na een kleine slipper van Kimeli was Bouchiki niet in staat om de Leeuwenaar eraf te lopen.

Een spurt moest beslissen wie Belgisch kampioen werd. De eindsprint van Kimeli was fenomenaal. De 24-jarige Kimeli pakte voor het tweede jaar op rij de Belgische titel en is daar ongelooflijk blij mee: “Ik had gezegd: als ik vandaag win, dan ga ik de gelukkigste man van de hele wereld zijn. Als je ziet wat Soufiane dit seizoen heeft gedaan, was formidabel. Ik moet gewoon tevreden zijn dat ik hem vandaag heb kunnen kloppen. Dat maakt m’n seizoen goed.”

Voor de derde plaats kon Hallenaar Simon Debognies nog net ploegmaat bij Olympic en seizoensrevelatie Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos afhouden. Een knappe prestatie van Debognies die zich hierdoor ook tot Belgisch kampioen bij de beloften kroont: “De laatste weken verliep echt alles super op training. Ik wist wel dat ik zeker bij de beloften een kans maakte om Belgisch kampioen te worden maar dat ik ook derde ging worden in het algemeen klassement, dat had ik echt niet gedacht.”

In de korte cross verwachtte iedereen een strijd tussen Jeroen D'Hoedt en Ali Hamdi. Die laatste klopte vorige week nog D'Hoedt in Rotselaar maar kwam nu niet in het stuk voor. Een teleurgestelde Hamdi eindigde pas als vijfde: “Het is een beetje een ontgoocheling wel, maar ik weet dat ik niet al te best ben in de kou. Ik heb mij er proberen tegen kleden maar ja, het is nu eenmaal zo.” Ook D'Hoedt had het moeilijk om z'n stempel te drukken op de wedstrijd die gekleurd werd door Pierre-Antoine Balhan. Pas in het slot sloten D'Hoedt en 2 andere achtervolgers aan. In de laatste meters rukten Lonneux en D'Hoedt zich nog los en ook hier werd gesprint om de zege. Jeroen D'Hoedt toonde zich de beste en is Belgisch kampioen op de korte cross: “Ik had geen supergevoel vandaag en dan komt het eropaan van de koers heel goed in te delen en op het juiste moment op het einde de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Ik denk dat ik alles vrijwel perfect heb gedaan.”

Meer hierover straks in RINGtv Sport vanaf 19u30.