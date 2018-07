Lembekenaar Stan De Cruyenaere is vanmiddag tweede geworden op het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen. De Cruynenaere finishte in Liedekerke achter Cian Uijtdebroeks.

Lembekenaar De Cruyenaere pakt zilver op BK wielrennen nieuwelingen in Liedekerke

Cian Uijtdebroeks (Hannuit) ontsnapt -met nog 15 km te gaan- net voor het ingaan van de voorlaatste ronde uit het peloton. Hij bouwt meteen een ruime voorsprong op. Op dezelfde plaats rijdt een ronde later ook Stan De Cruyenaere (Lembeek) weg. Hij haalt Uijtdebroeks niet meer in, maar blijft wel uit de greep van het peloton en wordt tweede. Thomas Szkandera (Temse) wint de sprint van het peloton. Voor Cian Uijtdebroeks is het zijn eerste overwinning van het seizoen.

Een verslag morgen in ons nieuws.