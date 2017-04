Melsbroek kroont zich verdiend tot kampioen van RINGtv League

Hoogspanning in de RINGtv League vanmiddag. Leider Melsbroek kon de titel pakken op het veld van de nummer 2: Meise. Een gelijkspel was voldoende, maar Meise wilde zijn huid duur verkopen. De heenmatch eindigde op 2-2.

De harde kern van 'de luchthavenboys' tekende vanmiddag present om hun ploeg naar de titel te schreeuwen. En dat loont zeker in het begin van de partij. Meise heeft het moeilijk met de korte dekking van de bezoekers, die de beste kansen krijgen. Pas na 20 minuten kan Meise voor het eerste doelgevaar zorgen. Maar uiteindelijk blijft het 0-0 aan de rust.

Na de pauze hetzelfde scenario als in de eerste helft. Melsbroek schiet het best uit de startblokken. Verhas speelt Oversteyns knap vrij. Goeie één-twee met Dewals. Oversteyns is niet zelfzuchtig en legt terug op Ghys. De topschutter van Melsbroek toont z'n torinstinct en trapt met zijn twinstige van het seizoen de 0-1 op het bord. Geweldige aanval van de bezoekers die meer dan terecht op voorsprong komen.

De reactie van Meise volgt meteen. Hoekschop Verhaegen en Ganseman knikt autoritair de 1-1 tegen de touwen.

Iets voorbij halfweg de tweede helft wordt Verbrugge van Melsbroek de diepte ingestuurd en die schuift vanuit een scherpe hoek de 1-2 onder Claes binnen. Het zorgt zowel op het veld als op de bank voor enorme vreugde.

De tijd begint te dringen voor Meise, dat meer risico's gaat nemen. Er ontstaat meer ruimte voor Melsbroek. Verbrugge wordt nogmaals door de buitenspelval geloodst. Die heeft alle tijd en schiet de 1-3 beheerst voorbij Claes. De titel is binnen, want Meise is niet meer in staat om de rug te rechten. Het moet zelfs nog de 1-4 slikken.