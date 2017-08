Officieel: Jürgen Roelandts naar BMC

Wielrenner Jürgen Roelandts uit Vilvoorde verlaat op het einde van het seizoen Lotto-Soudal en stapt over naar BMC.

Halfweg vorige maand meldden we al dat Roelandts een mondeling akkoord had met BMC. Nu laat BMC weten dat de deal rond is. Roelandts tekent een contract van één jaar bij het Amerikaans-Zwitserse team. De Vilvoordenaar reed 10 jaar voor Lotto.

Greg Van Avermaet drong aan op de komst van Roelandts, de Olympisch kampioen ziet in Roelandts de ideale man om BMC met het oog op de voorjaarsklassiekers te versterken.