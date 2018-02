Olympic Essenbeek Halle wint zilver op EK voor clubs

26 landen namen deel. Elk land vaardigde één club af: de club die nationaal kampioen is. Voor ons land kwam Olympic Essenbeek Halle aan de start en dat met zes atleten. Bedoeling was dat vier van die zes lopers van Olympic zo snel mogelijk finishten om zo als team goed te scoren. De droom was een podiumplaats. En die droom werd werkelijkheid. Kimeli, Debognies, Hendrix en De Bock eindigden hoog genoeg in het klassement om zilver binnen te rijven voor OEH.