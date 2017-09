Remco Evenepoel (Dilbeek) geselecteerd voor WK Wielrennen voor junioren

Remco Evenepoel uit Dilbeek is geselecteerd voor het WK wielrennen voor junioren. En dat is een opmerkelijke prestatie want Remco was vorig jaar nog een Anderlechttalent. Maar Remco ruilde het voetbal voor het wielrennen.

Remco maakte meteen indruk dit seizoen en pakte onlangs zijn zesde zege: de GP Philippe Gilbert met aankomst op La Redoute. Die sterke prestatie is ook bondscoach Kevin De Weert niet ontgaan. De 17-jarige wielrenner is dus geselecteerd voor het WK wielrennen voor junioren dat in het Noorse Bergen wordt gereden.

Het is nog maar begin dit jaar dat Remco de overstap maakte van het voetbal naar het wielrennen. Nochtans had de jonge Dilbekenaar in het voetbal al een indrukwekkend parcours afgewerkt. Zo speelde Remco onder meer bij Anderlecht en PSV en was hij ook aanvoerder bij de Rode Duivels. Maar begin dit seizoen liep het fout. Het volledige verhaal kan je hieronder bekijken.