Remco Evenepoel doet het weer en wint gemakkelijk het Provinciaal Kampioenschap Wielrennen

In Sint-Martens-Bodegem, een deelgemeente van Dilbeek, werd vanmiddag het Provinciaal Kampioenschap Wielrennen bij de junioren gereden. Het parcours lag in de achtertuin van Schepdaalnaar Remco Evenepoel, die zich dit seizoen ontpopt tot een waar fenomeen. Vorig week won Remco nog de Vredeskoers in Tsjechië, wat hem complimenten opleverde van de allergrootste: Eddy Merckx. Evenepoel won ook al Kuurne-Brussel-Kuurne en hij werd Belgisch kampioen tijdrijden. Vandaag verzilverde hij onpieuw zijn talent.

Om half drie is het verzamelen geblazen aan Bodegem City, het supporterslokaal van Jürgen Roelandts. De wielergekke gemeente is het decor van het provinciaal kampioenschap. Meer dan honderd renners maken op een zwaar parcours uit wie de beste junior van Vlaams-Brabant is.

Al is het voor een groot deel van het peloton hopen dat de twee grote tenoren, Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder, een mindere dag hebben. Die hoop is echter snel weg. In de tweede ronde trekt het duo erop uit. De voorsprong bedraagt al snel 45 seconden.

Die voorsprong bouwen de Schepdaalnaar en de Opwijkenaar vervolgens uit op een parcours waar maar liefst 1.150 hoogtemeters moeten overwonnen worden. Vooral de Snikberg bijt in de kuiten. Vele renners zien af, maar de leiders vliegen er over.

Het toont de overmacht van Evenepoel en Van Wilder. Al is het toch altijd oppassen geblazen op het bochtige parcours en een spiegelgladde kasseistrook. Het duo neemt alle hordes zonder problemen. Achter hen hergroepeert het peloton, maar het geraakt geen meter dichter.

Integendeel, Evenepoel en Van Wilder vergroten hun voorsprong tot bijna vier minuten. De winnaar is dus hier te zoeken. Al blijft het wachten op de eerste aanval. Die komt er op drie ronden van het einde. Evenepoel vindt het tijd voor showtime. Op de Snikberg plaatst hij een verschroeiende versnelling; Van Wilder past.

Wat daarna volgt is ronduit indrukwekkend. Evenepoel rijdt de tegenstand in de vernieling. Op één ronde van het einde volgt Van Wilder op ruime achterstand.

In zijn achtertuin toont Evenepoel andermaal wat een fenomenaal talent hij is. Hij wordt kampioen van Vlaams-Brabant met - hou je vast - bijna vijf minuten voorsprong op de tweede, Opwijkenaar Ilan Van Wilder.