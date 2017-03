Roelandts: "Ik verwacht een spectaculaire Ronde waar serieus gekoerst zal worden"

"Natuurlijk willen wij ook presteren in die koersen. Ik denk wel dat we in de resterende twee, drie koersen ook op het podium willen, die druk is er wel."

Jürgen Roelandts windt er geen doekjes om: de honger naar een podiumplaats is groot bij Lotto-Soudal. Zijn ploeg schuift Benoot en Gallopin naar voor als kopmannen. Maar dat wil volgens Roelandts niet zeggen dat hij gedegradeerd wordt tot knecht. "Ik kan mijn eigen kansen gaan. Ik zal mee de koers moeten openbreken", beseft de Vilvoordenaar, "want als we gaan wachten op Sagen of Van Avermaet, dan zijn we te laat. Ik verwacht een spectaculaire Ronde waar serieus gekoerst zal worden."

Roelandts zelf voelt zich alvast goed, woensdag verkende hij de laatste 135 km van het parcours. "Het is niet echt mijn weer, maar we gaan er het beste van maken. Ik denk dat de hellingen volgepropt zullen staan. We doen de Koppenberg, dat heeft iets mythisch. Ik kijk ernaar uit om de Ronde te rijden."