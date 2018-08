Sint-Pieters-Leeuw startplaats van etappe Binckbank Tour

Sint-Pieters-Leeuw was vandaag de startplaats van de vijfde rit van de Binckbank Tour, dat is een meerdaagse wielerronde door België en Nederland. Voor heel wat supporters was dat de ideale gelegenheid om hun favoriete renner te spotten.

De profrennes die deelnemen aan de Binckbank Tour hadden afspraak op de parking naast het gemeentehuis om het startblad te tekenen. Daar konden de vele fans ook een glimp opvangen van hun wielerhelden. Het is overigens geen verrassing dat Sint-Pieters-Leeuw gastdorp is voor de Binckbank Tour, een onderdeel van de World Tourkalender. De Leeuwe Wielertoeristen is de grootste wielertoeristenvereniging van België.

Sint-Pieters-Leeuw is traditioneel ook een wielergemeente. Zo was er in de jaren '70 de Leeuwse Pijl, waar ook veel grote renners aanwezig waren. In 2015 organiseerde Leeuw de start van de Eneco Tour, de voorloper van de Binckbank Tour en in 2016 was Leeuw de aankomstplaats.

Goed nieuws voor alle wielerfans uit Leeuw, want volgend jaar komt de Binckbank Tour weer naar de gemeente!