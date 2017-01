SK Halle en FC Pepingen willen fuseren

De voetbalploegen SK Halle en FC Pepingen willen graag fuseren en samen één sterke regioploeg vormen. Dat laten beide clubs weten in een persmededeling.

In het verleden werden al vaker fusiegesprekken opgestart tussen SK Halle (2de amateurklasse A) en FC Pepingen (3de amateurklasse). Maar telkens leek het water net iets te diep tussen beide clubs, doorgaans om financiële redenen.

Maar intussen lijkt dan toch een clubhuwelijk in de maak. Er is bij beide clubs de intentie om te fuseren. De gesprekken zijn wel nog volop aan de gang. Daarom wordt er voorlopig ook niet gecommuniceerd over de kwestie. Maar beide clubs hopen op 15 februari te kunnen uitpakken met het fusienieuws.

Halle flirt momenteel met de degradatiezone in 2de amateurklasse A, Pepingen staat 3de in de 3de amateurklasse A en hoopt te kunnen promoveren via de eindronde.